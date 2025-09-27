Antalyaspor Başkanı Perçin canlı yayında konuştu: Emre Belözoğlu için Fenerbahçe açıklaması

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun adının Fenerbahçe de dahil başka takımlarla anılması hakında dikkat çeken ifadeler kullandı. Eski milli futbolcu, sarı-lacivertlilerde uzun yıllar forma giymiş ve futbolu bıraktıktan sonra takımın başında görev yapmıştı.

"HİÇBİR YERE GİTMEZ, ÖYLE BİR ŞEY YOK"

HT Spor canlı yayınında konuşan Rıza Perçin, "Emre Belözoğlu bizim için bir değer. Şu anda ilişkilerimiz üst seviyede. Antalyaspor'u eski oynadığı kulüpler kadar seviyor. Aidiyet duygusu çok fazla. Biz hiçbir yere gideceğini zannetmiyoruz, öyle bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

"DEMEK Kİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ DEĞERLİ"

Antalyaspor Başkanı, "Geçen haftalarda da aynı şey oldu. Bu dedikoduların ya da söylemlerin olması bizi rahatsız etmiyor, ziyadesiyle bizi mutlu ediyor. 'Büyük' diye tabir ettiğimiz kulüpler teknik direktörümüzün ismini geçiriyor. Demek ki bizim hocamız değerli. O yüzden biz Antalyaspor olarak takımın başındaki hocanın ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz, şehirimiz de bunu anlıyor. Biz kendisinden çok memnunuz, o da Antalyaspor'u ve Antalya şehrinin dinamiklerini çok seviyor. Bu dedikoduların ya da büyük takımlarla isminin geçmesi bizi mutlu ediyor. Çünkü demek ki biz bir değerle çalışıyoruz" dedi.