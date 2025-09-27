Bu ayrılık kaçınılmaz: Tedesco ve Devin Özek gidiyor!

EMİN ULUÇ - Domenico Tedesco, Fenerbahçe tarihinin en kısa ömürlü teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Ali Koç yönetiminin Jose Mourinho’nun yerine getirdiği 40 yaşındaki İtalyan, 4 maçta sadece 10 kişilik Trabzon’u yenerken, yeni başkan Sadettin Saran, ilk heyecanı olan Dinamo Zagreb sınavını hezimete çeviren Tedesco’nun kalemini kırdı.

“Ya şampiyonluk ya genel kurul” sloganıyla göreve gelen Saran, ekibiyle yaptığı toplantıda bu yolun Tedesco’yla yürünmeyeceği konusunda fikir birliğine vardı ve tazminat hesaplamaları başladı. Gönülde yatan aslan ise herkesin malumu…

KOCAMAN'IN DURUŞU

Adaylık sürecinde takımı Aykut Kocaman - Volkan Demirel ikilisine emanet etmek istediğini belirten Sadettin Saran, Tedesco’yla veda kararı alır almaz, tecrübeli teknik adamı aradı. Fakat Kocaman, daha önce olduğu gibi, Fenerbahçe söz konusu olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini söylese de etik kuralların dışına çıkmayacağını söyledi. Aykut Hoca, Tedesco’yla yollar resmi olarak ayrılmadan görevi kabul etmeyeceğini, ancak vedalaşma gerçekleştikten sonra hiçbir şart olmadan dümene geçebileceğini söyledi. Değişim için geri sayım başladı.

ESKİ DOSTLAR BULUŞACAK: KOCAMAN VE DEMİREL

Saran yönetimi, Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i birlikte göreve getirecek. Demirel, Mourinho sonrası, "En doğru aday Aykut Kocaman. Eğer o gelirse, yanında göreve hazırım" açıklamasını yapmıştı. Kocaman'ın da Demirel ile çalışmaya sıcak baktığı biliniyor.

TAZMİNATI 5 MİLYON EURO

Ali Koç, Şampiyonlar Ligi'ndeki dev geliri elden kaçıran Jose Mourinho'yu 10,5 milyon euro tazminata kapının önüne koymuştu. Aynı Koç, seçim öncesi Tedesco hamlesi yaparken, 2 yıllık sözleşmesi olan İtalyan hocanın tazminatının 5 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.

SARAN YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ: ÖZEK'E TEBLİĞ EDİLDİ

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, dün sportif direktör Devin Özek ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yeni futbol yapılanmasında düşünülmediği Özek'e tebliğ edildi.

"KENDİNİZE GELİN BEYLER"

Başkan Sadettin Saran, dün Samandıra'da takımla buluştu. Yönetici Ertan Torunoğullrı ile birlikte futbolcularla toplantı gerçekleştiren Saran, "Sizden bir an önce toparlanmanızı istiyorum. Hep beraber yeni bir döneme girdik. Başta finansal konular olmak üzere kafanızda bir soru işareti olmasın. Hep beraber takımı ayağa kaldıracağız" dedi.