Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe'ye verdiği paranın 360 milyon TL'sini geri mi aldı?

Fenerbahçe Kulübü'nün 21 Eylül'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Sadettin Saran'a karşı başkanlığı kaybeden Ali Koç, "kulübe verdiği paranın 360 milyon TL'sini geri aldı" yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de başkanlık görevini Sadettin Saran'a devreden Ali Koç hakkında "kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldı" iddiası gündeme geldi.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sürecinin ardından camiada tartışmalara neden olan iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"TAMAMEN ASILSIZ"

Söz konusu haberlerin ardından yazılı bir açıklama yapan Ali Koç, "Şahsım hakkında basında yer alan 'Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon TL'sini geri aldı' başlıklı haber tamamen asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır. Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

