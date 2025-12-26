Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili UEFA'ya (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) şikayette bulunmayacaklarını duyurdu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye muhtemel transferi hakkında yöneltilen soruyu cevapladı.

Yüksel Yıldırım - Anthony Musaba

"FENERBAHÇE İLE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

A Spor muhabirinin, "Fenerbahçe'yi Musaba transfer süreciyle ilgili UEFA'ya şikâyet ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Henüz böyle bir şikâyette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu" ifadelerini kullandı.

27 MAÇTA 6 GOL

Samsunspor formasıyla bu sezon 27 maça çıkan 25 yaşındaki Anthony Musaba, 6 gol ve 4 asistlik sakor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası