Yüksel Yıldırım, Musaba transferine noktayı koydu: Artık Fenerbahçe’nin oyuncusu!
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili UEFA'ya (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) şikayette bulunmayacaklarını duyurdu.
Spor 50 dk önce
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferini doğrularken, sarı-lacivertli kulübü UEFA'ya şikayet etmeyi düşünmediklerini ve iyi ilişkileri sürdürmek istediklerini açıkladı.
- Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu doğruladı.
- Yıldırım, Musaba transfer süreciyle ilgili Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etmediklerini ve etmeyi düşünmediklerini belirtti.
- Samsunspor ile Fenerbahçe arasında iyi ilişkiler olduğunu ve bu ilişkileri bozmak istemediklerini ifade etti.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye muhtemel transferi hakkında yöneltilen soruyu cevapladı.
"FENERBAHÇE İLE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"
A Spor muhabirinin, "Fenerbahçe'yi Musaba transfer süreciyle ilgili UEFA'ya şikâyet ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Henüz böyle bir şikâyette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu" ifadelerini kullandı.
27 MAÇTA 6 GOL
Samsunspor formasıyla bu sezon 27 maça çıkan 25 yaşındaki Anthony Musaba, 6 gol ve 4 asistlik sakor katkısı verdi.
