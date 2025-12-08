Anadolu Ajansı
Süper Lig oyuncusu ailesiyle ölümden döndü: Alev alan araç kullanılamaz halde
Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'nın kullandığı otomobil, İlkadım ilçesinde seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmından alev alan otomobili söndürdü. Kiralık araç kullanılamaz hale geldi.
Samsunspor oyuncusu Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık araç motor kısmından alev aldı.
- Olay, İlkadım ilçesine bağlı Ankara Bulvarı'nda gerçekleşti.
- İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
- Musaba, ailesiyle birlikte taksi ile olay yerinden ayrıldılar.
Samsunspor oyuncusu Anthony Musaba'nın kullandığı 34 DAE 333 plakalı kiralık araç, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Ankara Bulvarı'nda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
AİLESİ DE ARABADAYDI
25 yaşındaki Hollandalı futbolcunun, ailesiyle birlikte araçta olduğu ve talihsiz olay sonrası taksiyle olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.
