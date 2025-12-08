8 Aralık 2025 Pazartesi günü Gebze'de su kesintisi yaşanıyor. Gebze su kesintisinin etkili olduğu mahallelerdeki vatandaşlar kesinti bitiş saatini sorgularken İSU planlı kesinti ve anlık arızaları duyurdu.

Gebze su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek araştırılıyor. Vatandaşlar 8 Aralık Gebze'de suların geleceği tarihi ve etkilenen mahalelleri araştırıyor.

GEBZE SU KESİNİSİ NE ZAMAN BİTECEK, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

8 Aralık 2025 Pazartesi günü Gebze'nin Gaziler, Tatlıkuyu ve İstasyon ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Anlık arıza nedeniyle yaşanan kesinti 11.27 saatinden itibaren etkili olmaya başladı. Kesintinin tahmini olarak 14.00'te sona ermesi bekleniyor.

Gebze su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? 8 Aralık İSU kesintileri

GEBZE İSU SU KESİNTİSİ ARIZA

İSU'nun yaptığı duyuruya göre şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziler, İstasyon ve Tatlıkuyu mahallelerinde anlık kesinti yaşanıyor.

