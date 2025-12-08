Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) tarafından yürütülen planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili son durumu merak ediyor. Kesintiden etkilenen bölgelerdeki kullanıcılar, "Mezitli'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını yoğun olarak araştırmaktadır.

Mezitli elektrik kesintisine dair detaylar Toroslar EDAŞ tarafından duyurdu. Bölgede yaşayan vatandaşlar, elektriklerin ne zaman, saat kaçta geleceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Mersin Mezitli elektrik kesintisi: Toroslar EDAŞ duyurdu, elektrikler ne zaman gelecek?

MEZİTLİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Şebeke iyileştirme nedeniyle 8 Aralık 2025 Pazartesi günü Mezitli'de elektrik kesintisi yaşanıyor. Bozön, 75. Yıl, Deniz, Tece, Cumhuriyet, Davultepe, Seymenli, Çamlıca, Kuyuluk gibi bölgelerde elektrikler en kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

