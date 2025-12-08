Son olarak Kuruluş Orhan'da Orhan Bey karakteriyle ekranda yer alan Mert Yazıcıoğlu'nun sağlık durumu gündeme geldi. Daha önce katıldığı bir programda konuya açıklık getirse de son günlerde "Mert Yazıcıoğlu felç mi geçirdi" konusu konuşulmaya devam ediyor. İşte, detaylar...

Kızıl Goncalar ve Kuruluş Orhan dizilerindeki rolleriyle geniş kitlelerce sevilen Mert Yazıcıoğlu felç mi geçirdi konusu gündeme geldi. Oyuncu daha önce katıldığı programda zor dönemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

MERT YAZICIOĞLU FELÇ Mİ GEÇİRDİ?

Mert Yazıcıoğlu daha önce katıldığı, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık sorunlarından da bahseden genç oyuncu, geçmişte yüz felci ve işitme kaybı yaşadığına dair dikkat çeken bilgiler verdi.

Yazıcıoğlu programda, 2021 yılının sağlığı açısından zor geçtiğini belirterek "Sol kulağımda yüzde 30 işitme kaybı yaşadım. Yüz felci geçirdim ve bu iyileşirken bir Rottweiler köpek elimi kaptı." açıklamalarında bulundu.

Mert Yazıcıoğlu felç mi geçirdi? Katıldığı programda açıklamıştı

Yüz felcine dair konuşan Yazıcıoğlu, Bodrum'da ilk boynunun tutulduğunu ardından dilinin uyuştuğunu söyledi. Belirtiler üzerine nörolog arkadaşını aradığı ve kontroller sonucu tümor çıkmadığını, ertesi sabah kalktığında yüzünün sağ tarafından hareket olmadığını söyledi. "Burak Deniz de bir işe beni önerdi. Ben ertesi gün yüz felci olduğum için işe gidemedim. Bu devam ederse 'kamera arkasında ne iş yapabilirim?' diye düşündüm. Altı aylık bir tedavi sonrası toparladım." dedi.

Mert Yazıcıoğlu felç mi geçirdi? Katıldığı programda açıklamıştı

Yazıcıoğlu'nun 2018 yılında

MERT YAZICIOĞLU OYNADIĞI DİZİLER

Kayıp Şehir - 2012-2013

Karagül 2013-2016

Umuda Kelepçe Vurulmaz - 2016-2017

Mehmed: Bir Cihan Fatihi - 2018

Bir Litre Gözyaşı - 2018-2019

Bir Annenin Günahı - 2019

Aşk 101 - 2020-2021 (internet dizisi)

Ölüm Zamanı - 2021

Darmaduman - 2022

Kızıl Goncalar - 2023-2025

Kuruluş Orhan - 2025-günümüz

Sinema:

Dedemin İnsanları - 2011

İyi Oyun - 2018

Haberle İlgili Daha Fazlası