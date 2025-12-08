İhlas Haber Ajansı • Nevşehir
Nevşehir’de ‘zehirlenme’ şüphesi! 5 kişi hastanelik oldu
Nevşehir’de 4 katlı bir binada 5 kişi zehirlenme şüphesi ile hastanede tedavi altına alındı. Evde yapılan incelemelerde doğal gaz sızıntısına rastlanmazken, 5 kişinin zehirlenme sebebi tahliller sonrasında netleşecek.
Özetle
Nevşehir'de 5 kişi, baş dönmesi ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırılırken, şüphelenilen doğal gaz kaçağı ekiplerce tespit edilemedi ve zehirlenme nedeni tahliller sonrası netleşecek.
- Nevşehir'de 5 kişi, baş dönmesi, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
- İlk şüphe doğal gaz zehirlenmesi üzerine yoğunlaştı.
- Olay yerine gelen doğal gaz ekipleri, evde herhangi bir kaçak tespit etmedi.
- 5 kişinin zehirlenme nedenleri, yapılacak tahliller sonucunda belirlenecek.
Nevşehir’de Yeni Mahalle Okul Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında yaşayan 5 kişi zehirlenme şüphesi ile hastaneye gitti. Uyandığında baş dönmesi, bulantı ve halsizlik şikayeti olan 5 kişi, doğal gazdan zehirlenmiş olabileceklerini düşündü.
KAÇAK TESPİT EDİLMEDİ
Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler evde kaçak olup olmasına ilişkin yaptıkları incelemede herhangi bir kaçak tespit etmedi.
5 kişinin zehirlenme nedenleri yapılacak tahliller sonrasında netlik kazanacak.
