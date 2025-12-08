Nevşehir’de 4 katlı bir binada 5 kişi zehirlenme şüphesi ile hastanede tedavi altına alındı. Evde yapılan incelemelerde doğal gaz sızıntısına rastlanmazken, 5 kişinin zehirlenme sebebi tahliller sonrasında netleşecek.

Nevşehir’de Yeni Mahalle Okul Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında yaşayan 5 kişi zehirlenme şüphesi ile hastaneye gitti. Uyandığında baş dönmesi, bulantı ve halsizlik şikayeti olan 5 kişi, doğal gazdan zehirlenmiş olabileceklerini düşündü.

KAÇAK TESPİT EDİLMEDİ

Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler evde kaçak olup olmasına ilişkin yaptıkları incelemede herhangi bir kaçak tespit etmedi.

5 kişinin zehirlenme nedenleri yapılacak tahliller sonrasında netlik kazanacak.

