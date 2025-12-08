Anadolu Ajansı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin beklentisi
Yurt içi piyasalarda gözler perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.
AA Finans'ın yaptığı beklenti anketine göre, ekonomistler Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapılacak PPK toplantısında politika faizini düşüreceğini öngörüyorlar.
- 38 ekonomist AA Finans'ın anketine katıldı.
- 14 ekonomist faizin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
- Medyan beklenti, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde.
- Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında.
- Ekim ayında PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.
AA Finans'ın Merkez Bankası'nın 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketine 38 ekonomist katıldı.
EKONOMİSTLER FAİZİN DÜŞECEĞİNİ ÖNGÖRDÜ
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.
EKİM AYINDA 100 BAZ PUAN İNDİRİM GELMİŞTİ
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı. Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.
