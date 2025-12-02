ABD Merkez Bankası'nda 17 yıl görev yapan ve son olarak dünyanın en büyük bankası JPMorgan'da Kıdemli Ekonomist olarak çalışan Murat Taşçı, geçtiğimiz ay TCMB'de danışman olarak göreve başlamıştı. Taşçı, Merkez Bankası Başekonomisti olarak atandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) dikkat çeken bir görevlendirme oldu. Fed ve JP Morgan gibi uluslararası üst düzey kurumlarda çalışan Murat Taşçı'ya yeni bir görev verildi.

DANIŞMAN OLARAK BAŞLAMIŞTI, BAŞEKONOMİST OLDU

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası’nda danışman olarak göreve başlayan Murat Taşçı, Başekonomist olarak atandı.

MURAT TAŞÇI’NIN KARİYERİ

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Taşçı, ABD'de Teksas Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını ekonomi alanında tamamladı.

Kariyerine 2006 yılında Cleveland Fed'de ekonomist olarak başlayan Taşçı, burada yaklaşık 17 yıl boyunca görev yaptı. Fed'deki çalışmaları arasında "Büyük İstifa Dalgası ve Maaş Koruma Programı" ile "Asgari Ücretteki Artışların İş Açıklarına Etkisi" gibi önemli araştırmalar bulunuyor.

Fed sonrası yaklaşık 3 yıl JPMorgan'da Kıdemli Ekonomist olarak görev yapan Taşçı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda göreve başladı.

