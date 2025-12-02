Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Türkiye'ye ilişkin büyüme, enflasyon ve faiz tahminlerini güncelledi. Büyüme ve enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi dikkat çekti. İşte detaylar...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Dayanıklı Büyüme Ancak Artan Kırılganlıklarla Birlikte" başlıklı Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisin ilişkin büyüme, enflasyon ve faiz tahminleri yer aldı.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Raporda yer alan Türkiye ekonomisine yönelik tahminlere göre, 2024'te yüzde 3,3 büyüyen Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,4 ve 2027'de yüzde 4 büyüyeceği öngörülüyor. Böylece, OECD Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 ve 2026 için büyüme öngörüsünü eylüldeki tahminlerine göre yukarı yönlü revize etti. Kurum eylüldeki ara dönem raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl ve 2026'da yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

2025, 2026 VE 2027 SENE SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ

Rapora göre, ABD'nin yüksek gümrük vergilerinin etkilerinin Türkiye'nin ihracatında görece daha az ve kısa vadeli olması beklenirken, iyileşen finansal koşulların 2026 ve 2027'de özel tüketim ve yatırımı destekleyeceği tahmin ediliyor. OECD Türkiye'de enflasyonun ise bu yıl için yüzde 34,5 ve 2026'da yüzde 20,8 seviyesine gerileyeceğini ve 2027'de ise yüzde 11,7'ye düşeceğini öngörüyor.

Enflasyon, faiz ve büyüme! OECD, Türkiye tahminlerini güncelledi

DEZENFLASYONUN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini indirmeye başlamasıyla 2025'in üçüncü çeyreğinde para politikası daha destekleyici hale gelirken, daha düşük enflasyonun 2026 ve 2027’de ilave faiz indirimlerine alan sağlayacağı öngörülüyor. Ancak OECD'ye göre, sıkı para politikası duruşunun enflasyon kalıcı şekilde düşene kadar sürdürülmesine ihtiyaç duyuluyor.

2026 SONU FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 25

Bu kapsamda, TCMB'nin politika faizini mevcut yüzde 40,5 seviyesinden 2026 sonunda yüzde 25'e ve 2027 sonunda yüzde 17'ye düşüreceği tahmin ediliyor. Böylece, reel faiz oranı pozitif kalırken, para politikasında sıkı duruş da sürecek.

Enflasyon, faiz ve büyüme! OECD, Türkiye tahminlerini güncelledi

CARİ AÇIKTA GERİLEME BEKLENİYOR

Bütçe açığının ise bu yıl beklenen 3,1 seviyesinden 2027'de yüzde 2,8'e gerilemesi bekleniyor ve bu mali sıkılaşmanın vergi tabanını genişletmeye ve kayıt dışılıkla mücadele etmeye yönelik çabalar tarafından destekleneceği değerlendiriliyor. Cari açığın 2026'da yüzde 3,3 ve 2027'de yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İŞSİZLİK 2026'DA SABİT Mİ KALACAK?

Türkiye'de işsizliğin bu yıl ve 2026'da yüzde 8,4 seviyesinde seyretmesinin ardından, 2027'de yüzde 8,1'e düşeceği öngörülüyor. Ekonomideki istikrarlaştırma sürecinin, enflasyonun hedefe kalıcı biçimde yakınsayana kadar politika önceliği olmaya devam etmesine ihtiyaç duyulurken, yatırımcı güvenini artırmak ve daha fazla uluslararası sermaye çekmek için istikrarlı ve öngörülebilir bir düzenleyici çerçevenin sağlanmasının kritik olmaya devam etmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası