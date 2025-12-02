Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 için asgari ücret zammı tahminini paylaştı. Erdursun "en güçlü senaryo" diyerek asgari ücret zammı için net rakam verdi. İşte detaylar...

Aralık ayına girilmesiyle milyonları asgari ücret zammı heyecanı sardı. Önümüzdeki hafta toplanması beklenen komisyon, milyonların zammını belirleyecek.

ÖZGÜR ERDURSUN'UN ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNİ

Asgari ücrete ilişkin tahminler yüzde 20 ila 30 arasında değişirken, konuyla ilgili bir değerlendirme de Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun "en güçlü senaryo" diyerek tahminini açıkladı.

"En güçlü senaryo" diye açıkladı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan asgari ücret zammı tahmini

"YÜZDE 25 ZAM GÜÇLÜ SENARYO"

Erdursun, "Hükümet yüzde 20 zam düşünüyordu ancak işveren kesiminin yüzde 25’in daha uygun olabileceğini belirtmesinin ardından ortalama yüzde 25 zam en güçlü senaryo haline geldi. Gerçekçi olan rakam en az 35 bin. Türkiye’de ortalama ücretler bile 35 bin lira, asgari ücretle yaşam mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ORTALAMA ÜCRETLER KONUŞULMALI"

Erdursun sözlerine şöyle devam etti: "Asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldığını varsayalım; diğer ücretlere yüzde 20 zam yapılıyor. Bu da diğer ücretlerin asgari ücrete yaklaşmasına neden oluyor. Türkiye’de artık ortalama ücretler konuşulmalı. Türkiye’de ortalama ücret 35 bin lira. Bu da büyük bir sorun"

İşte asgari ücrette zam senaryoları:

ZAM ORANI ZAMLI ASGARİ ÜCRET Yüzde 21 26 BİN 745 TL Yüzde 22 26 BİN 966 TL Yüzde 23 27 BİN 187 TL Yüzde 24 27 BİN 408 TL Yüzde 25 27 BİN 630 TL Yüzde 26 27 BİN 851 TL Yüzde 27 28 BİN 72 TL Yüzde 28 28 BİN 293 TL Yüzde 29 28 BİN 514 TL Yüzde 30 28 BİN 735 TL

