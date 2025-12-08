Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından uyarı yaparak "Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı!" ifadelerini kullanmıştı. Kentte öğle saatlerinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Bektaş yeni bir açıklama yaparak "Sabahki depremden daha büyük bir deprem olması bizi tedirgin ediyor." dedi.

Antalya'da gece 03.31'de yaşanan 4,3 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya sebep olmuştu. Gece saatlerinde korkuya neden olan depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından bir uyarı yapmıştı.

SABAH UYARMIŞTI

Bektaş paylaşımında "4,3 Konyaaltı-Antalya depremi ne anlatıyor? Antalya körfezi 6,4 depremine hazır olmalı! Neden? Ege-Kıbrıs yayının Antalya körfezine sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde depremsellik 2020 den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER BEKTAŞ'A ÇEVRİLDİ

Bektaş'ın uyarı paylaşımından saatler sonra kentte 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, gözler ünlü profesöre çevrildi. Bektaş katıldığı yayında Antalya'da meydana gelen depremle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. "Verilen değerlerde bir tutarsızlık var." diyen Prof. Dr. Osman Bektaş şunları söyledi:

"Depremin derinliği Kandilli'ye göre farklı, AFAD'a göre farklı. Mesela 4,9'luk deprem şu anda 5,3 olarak görülüyor. İlginç olan şu, sabahki depremden daha büyük bir deprem olması bizi tedirgin ediyor. Sabahki deprem 4,3'tü, şimdiki 4,9. Depremin büyümesi bizi tedirgin ediyor. Küçük olsaydı artçı derdik ama bu artçı değil. Aynı bölgede sismik aktivitenin artması daha büyük bir deprem olma olasılığını gündeme getiriyor.

"6'DAN DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİN YAŞANMA OLASILIĞI VAR"

2020 yılından bu yana Antalya körfezinde 4-5 büyüklüğünde depremler oldu. Bugün Antalya körfezi, Ege ve Kıbrıs yayının körfeze girmesiyle oluşan Isparta büklümü dediğimiz fayların etkisi altında. Antalya körfezinin doğusu da batısı da aktif faylarla çevrili. Isparta büklümü dediğimiz bu fay zonunda 6'dan daha büyük bir depremin yaşanma olasılığı var. Bu Kıbrıs yayı üzerinde kasım ayında bir depremsellik kümesi gelişti. 4-5 büyüklüğünde depremler oldu. Bu Kıbrıs yayı da doğrudan Antalya körfezi içine giriyor. Ege yayı da Antalya körfezi içine giriyor. 2020, 2022 ve 2023 yıllarında burada sismik aktiviteler arttı."

Haberle İlgili Daha Fazlası