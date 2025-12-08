Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Serik'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5,2 olarak belirtildi.

Antalya'da gece 03.31'de yaşanan 4,3 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya sebep olmuştu. Saat 12.34'te 3,6 büyüklüğünde depremle sallanan şehirde şiddetli bir sarsıntı daha meydana geldi.

ANTALYA 4,9 İLE SALLANDI

AFAD verilerine göre saat 13.21'de merkez üssü Antalya'nın Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Yerin 28 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, büyük panik yaşandığı belirtildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Antalya'da meydana gelen depremin büyüklüğü 5,2 olarak belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremin ardından şu açıklamayı yaptı:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

PAYLAŞIMLAR ART ARDA GELDİ

Öte yandan sosyal medyada depremi hissedenler, çok korktuklarını ifade eden paylaşımlarda bulundu.

