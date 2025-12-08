Aydın'da bir firma, incirin tüketimini artırmak ve kentin marka değerini yükseltmek amacıyla 'incir döneri' üretti. İncir dönere vatandaşlardan yoğun ilgi olduğu bildirildi.

Dünyada incir üretiminde lider konumda bulunan Aydın'da incirin farklı alanlarda kullanılmasını sağlamak amacıyla birçok yenilikçi ürün geliştirilmeye devam ediyor. İncir cipsinden incir kolonyasına kadar geniş bir yelpazede değerlendirilen coğrafi işaretli Aydın inciri yerel ekonomiye katkı sunarken, bir firmanın da geliştirdiği 25 yıl önce AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya çıkardığı "İncir Döneri" ise hem görüntüsü hem lezzetiyle dikkat çekiyor. Geliştirme sürecinin ardından son halini alan ve döner formunda hazırlanan incir döneri ise hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle beğeni topladı.

Ne et ne de tavuk! Bu döner Türkiye'de ilk oldu: Vatandaşlardan yoğun ilgi var

Firmanın genel müdürü Hasan Hüseyin Yörük konuyla ilgili şunları söyledi:

"Aydın'ımızın simgesi olan incirimizi birçok üretim departmanlarında ve bantlarda kullanmaktayız. İncirle alakalı 35 ayrı çeşit ürün çalışmaktayız. 2000 yılında incir döneri ile beraber Türkiye Geliştirme Ödülü'nü aldık. İnciri genç nesillere, çocuklarımıza daha nasıl sevdirebiliriz, tüketimi daha nasıl artırabiliriz adıyla yapılan AR-GE çalışmalarımız sonucunda Türkiye'de ilk incir döneri üretimine başladık ve çok sevildi. 25 yıl olmasına rağmen hala müşterilerimiz arayıp sorduğu bir ürünümüz. İncirimizi, cevizli incir, tahinli, çikolatalı incir, incir drajesi, metal kutularda olan Aydın Zeybekli incirlerimiz ve birçok daha incir çeşitlerimizi mağazalarımızda sunmaktayız"

