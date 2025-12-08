İBB'ye yönelik rüşvet operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamğlu, sahte diploma davasında hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden İmamoğlu, "Bu olayların faturası bana değil, 19 yaşındaki Ekrem'e kesiliyor" dedi. Öte yandan mahkeme şubat ayına ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu, 12 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. İmamoğlu, yarın İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

''DİPLOMAM, ANAMIN AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR"

Duruşmada savunma yapan sanık Ekrem İmamoğlu, ''Bu bir diploma davası değildir, cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı siyasi bir davaya dönüştürülerek, adayı devre dışı bırakma girişimi amacıyla hareket edilerek yürütülmüştür. Benim mücadelem hukuk mücadelesi değil, Türkiye'nin mücadelesidir. Benim gücüm kırılmadı, yükseldi. 86 milyonun mücadelesi ile yoluma devam ediyorum. Demokrasinin nefesi eleştiridir. Ben binlerce yıllık devlet aklı ile hareket eden topraklarda gücümü kaybetmeyeceğim. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bütün olaylar benim gücümü arttıran durumlardır. Beni ve birçok arkadaşımı hapiste esir edebilirler, masumiyet karinesini ihlal edebilirler ama yılmayacağız. Ahmak davasında, 19 Mart sürecinde, diploma davasında, Beylikdüzü davalarında, adımın geçtiği tüm davalarda hakimlerin yerleri değişti. Yargı siyasete tabi değildir.

Ben sizin için de mücadele ediyorum. Yolsuzluk davasında heyetin yeniden kurulması bir soru işaretidir. Bu mahkemenin hakimi de yeni atandı. Bu doğal bir şey değildir. Bazı insanları gizli tanık haline getirdiler. Tüm belgelerimin sahte olmadığını ispatlarsam, burada doğru bir karar verilebilecek mi? Ben bu soruyu sormak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu

"19 YAŞINDAKİ EKREM'İ YARGILIYORLAR"

İmamoğlu davanın bir kara leke olduğunu belirterek devam ettiği savunmasında, "19 yaşındaki Ekrem'i yargılıyorlar. Bu sürülen kara leke için, nerede olursam olayım hesap soracağım. Burada bulunmamın nedeni, milletimin bana verdiği Cumhurbaşkanı adaylığı görevimdir. Bu dava, diploma davası değil, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını engelleme davasıdır. Bunları milletimizle beraber aşacağız. Ben her türlü zorluğu, her türlü olayı aştım. Ben kendimi dünyanın en korkusuz insanı olarak görüyorum. Bir kişiye 35 yıl sonra, bir kişi istedi diye dava açıldı. Hiçbir iddia somut bir belgeye dayandırılamıyor. Bu iddianamenin düzenlemesi, Türk milletinin yüz karasıdır" dedi.

HAKİMİN SORUSUNA SERT CEVAP

Duruşma Hakimi, Ekrem İmamoğlu'na "Girne Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmak için yazdığınız dilekçede, maddi durumunuz yeterli olmadığını yazmışsınız. O dönem maddi durumunuz yeterli değil miydi?" şeklinde soru yönetti.

İmamoğlu ise cevaben, "Bu absürt dosyada bir tek bu mu dikkatinizi çekti, bu davada her türlü absürtlük vardır. Tek bir evrak bile sahte değildir, hepsi tek tek gerçektir. O dönem bir öğrenci olarak İstanbul'a gelmek istiyordum. Bu nedenle böyle bir yazı yazdım. Sadece ben değil, benden önce binlerce insanın başvurduğunu görüp, onlar sayesinde başvurdum. Bu geçiş imkanı gazetede yayınlandı. O ilanı gördüm, ben 21 ders içerisinde tek derste kaldım, o dersi vermek için bir sene okulumu uzattım. O dersi de verdikten sonra okulumu bitirip mezun oldum ve diplomamı aldım. Babam inşaat mühendisi olmamı istiyordu, ben Girne'de işletme bölümüne yazıldım ancak fikrimi değiştirdim ve İstanbul Üniversitesine geçiş için işlemlerimi başlattım.

Bu davanın muhattabı ben değilim, bana bu evrakları bu şekilde düzenleyen memurlardır. Ben, bir okul okudum ve diplomamı aldım. Hiçbir evrakı ben düzenlemedim. Ben, okulun düzenlediği evrakı aldım. Bu davadan beraat edeceğime inanıyorum. Bu olayların faturası bana değil, 19 yaşındaki Ekrem'e kesiliyor. Bu davada KKTC'nin verdiği karar yok sayıldı. Bu rezalettir. Askerlik belgemi ve doğum belgemi de iptal edin, Allah'tan annem ile babam burada" şeklinde konuştu.

Görüsü sorulan Cumhuriyet Savcısı, İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'nde, diploma iptaline ilişkin görülen davanın sonuçlanmasının beklenmesine ve diğer eksik hususların giderilmesini talep etti.

Savunmanın ardından duruşma 16 Şubat 2026'ya ertelendi.

