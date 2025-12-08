Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çift duruşma sonrası adliye önünde tartıştı. Meydana gelen olayda sinirlerine hakim olmayan koca S.G., boşanma aşamasındaki karısı G.G.'yi sırtından bıçakladı. Polis öfkeli kocayı hava ateş açarak durdurup gözaltına alındı.

Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı. G.G., kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya teşebbüsünde bulundu.

Aydın'da akılalmaz olay! Boşanma duruşmasından çıkıp eşini sırtından bıçakladı

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.'yi kıskıvrak yakalarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Aydın'da akılalmaz olay! Boşanma duruşmasından çıkıp eşini sırtından bıçakladı

ÖFKELİ KOCA GÖZALTINDA

Öfekli koca S.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası