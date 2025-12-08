İhlas Haber Ajansı
Aydın'da akılalmaz olay! Boşanma duruşmasından çıkıp eşini sırtından bıçakladı
Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çift duruşma sonrası adliye önünde tartıştı. Meydana gelen olayda sinirlerine hakim olmayan koca S.G., boşanma aşamasındaki karısı G.G.'yi sırtından bıçakladı. Polis öfkeli kocayı hava ateş açarak durdurup gözaltına alındı.
Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı. G.G., kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya teşebbüsünde bulundu.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.'yi kıskıvrak yakalarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.
ÖFKELİ KOCA GÖZALTINDA
Öfekli koca S.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
