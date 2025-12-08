Gazze’deki yardım ve güvenlik koordinasyonu için kurulan ortak ABD–İsrail üssünde, İsrailli ajanların ABD askerlerini ve müttefik yetkilileri gizlice kaydettiği ortaya çıktı.

The Guardian’ın ulaştığı bilgilere göre İsrailli ajanlar, Gazze’de ateşkes ve yardım koordinasyonu için kurulan güney İsrail’deki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nde (CMCC) ABD kuvvetlerini ve diğer müttefikleri sistematik şekilde gözetledi.

İzleme o kadar yaygın bir hal aldı ki merkezin ABD komutanı Tuğgeneral Patrick Frank, "Kayıtların burada durdurulması gerekiyor" diyerek İsrailli askerleri ikaz etti.

İsrail ordusu ise toplantıların yalnızca "protokol amacıyla kaydedildiğini" iddia etti. Ancak uluslararası personel bu açıklamayı inandırıcı bulmadı; bazıları güvenlik riski nedeniyle kritik bilgileri artık paylaşmamaya başladı.

ABD'li komutan çıldırdı! İsrail’in gizli dinleme ağı deşifre oldu

ABD YARDIM PLANLAMASINDA BİLE İSRAİL’İN GÖLGESİ

CMCC, Donald Trump’ın Gazze için hazırladığı plan kapsamında ekim ayında kuruldu.

Üs; ABD, İsrail, İngiltere, BAE ve diğer müttefik askerleriyle diplomatları barındırıyor ancak tüm Filistinliler dışarıda tutuluyor.

Buna rağmen İsrail, merkezin tüm işleyişini kontrol etmeye devam ediyor. İlk günlerde “malların kontrolünü ABD’nin devraldığı” iddia edilse de, bir ABD yetkilisi gerçeği açıkça söyledi:

“Bu bir devralma değil. Onlar el olmaya devam ediyor, CMCC sadece o elin üzerine giyilmiş bir eldiven.”

Yani Gazze’ye girecek yardımın, su arıtma kimyasallarından çadır direklerine kadar her kalemi hâlâ İsrail filtreliyor.

İSRAİL’İN ENGELLEMELERİ NEDENİYLE YARDIM AKIŞI ÇÖKTÜ

ABD, doğal afet bölgelerinde görev yapan lojistik uzmanlarını Gazze’ye yardım akışını artırmak için görevlendirdi. Ancak kısa süre içinde yardım faaliyetlerinin önündeki en büyük engelin lojistik değil, İsrail’in keyfi kısıtlamaları olduğu ortaya çıktı.

Birçok ABD personeli yalnızca birkaç hafta içinde bölgeden ayrıldı.

Diplomatlar, çadır direklerinden su arıtma kimyasallarına kadar “çift kullanımlı” bahanesiyle engellenen kritik malzemelerin geçişinin ancak uzun tartışmalar sonucunda sağlanabildiğini aktardı.

Bu süreçte ilginç bir detay daha ortaya çıktı: Okulların yeniden açılması için gerekli kalem ve kâğıt bile Gazze’ye sokulmadı.

Filistinliler tamamen dışlandı

Filistinli temsilciler ne toplantılara alındı ne de çevrim içi katılımları kabul edildi. İsrailli yetkililer, Filistinlilerin video görüşmeleriyle bile toplantılara dahil edilmesini defalarca engelledi.

Üstelik ABD’nin askerî planlama belgelerinde “Filistin” kelimesi kullanılmadı; halk sadece “Gazzeliler” olarak anıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise CMCC’yi yalnızca “ABD–İsrail ortak girişimi” olarak lanse etti ve diğer ülkeleri görünmez kıldı.

DİSTOPİK BİR MERKEZ: İÇERİDE İSRAİL BASKISI HİSSEDİLİYOR

Kiryat Gat’taki çok katlı binada kurulan üs, birçok diplomat tarafından “distopik bir start-up ofisi” olarak anılıyor. Astroturf halıyla kaplı penceresiz salonlar, beyaz tahtalar, geçici toplantı alanları ve Amerikan şirket kültüründen kopyalanmış sloganlar…

Hastaneleri ayağa kaldırma çabalarına “Wellness Wednesdays”, Gazze’nin çöken su altyapısına “Thirsty Thursdays” adı verildi.

DİPLOMATLAR: “BURADA BULUNMAK BİLE HUKUKEN SORUNLU”

Birçok diplomat ve yardım çalışanı merkezin uluslararası hukuku ihlal edebileceğini, Filistinlileri kendi geleceklerinden dışladığını ve askeri–insani süreçleri tehlikeli biçimde karıştırdığını düşünüyor.

