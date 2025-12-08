Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı Amerika hayalleri kuran binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Green Card çekilişi her sene ABD Göçmenlik Bürosu tarafından düzenlenmektedir. ABD’de yasal olarak yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvuruları 2 Ekim -7 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı.

Green Card başvurularının Ekim ayında başlaması planlanıyordu. Ancak Aralık ayına gelinmesine rağmen henüz açıklanmadı. ABD’de kalıcı oturum hakkı sunan programda gözler başvuru tarihine çevrildi.

Green Card başvuruları başladı mı? 2025-2026 başvuru Yeşil Kart başvuru takvimi

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Green Card başvuru tarihleri henüz açıklanmamıştır. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı: Konsolosluk İşleri tarafından şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değil. DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte iddiaların ve seçilme şansınızı artırabileceklerini iddia eden kişi ve kuruluşların bildirimlerinin farkındayız. Bu doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ​​ve bu yılki süreçteki değişikliklerle ilgili ayrıntılar, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda duyurulacaktır."

Başvurulara ilişkin açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

Green Card başvuruları başladı mı? 2025-2026 başvuru Yeşil Kart başvuru takvimi

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvuruları, DV Lottery adresi üzerinden yapılmaktadır. Green Card başvurusu yapan kişilerin, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmesi zorunludur.

Green Card başvurularının başlaması hakinde sonuçların Mayıs ayında açıklanması bekleniyor. Buna göre, donuçlar dvprogram.state.gov adresinden öğrenilebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası