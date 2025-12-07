Hatay’da gece boyunca etkili olan kuvvetli fırtına, balıkçı barınağında paniğe yol açtı. Şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle 5 tekne ile 1 yat alabora olurken, belediye ekipleri ve vinçler yardımıyla devrilen tekneler tek tek sudan çıkarıldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran fırtına, balıkçı barınağında büyük bir kaosa neden oldu. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar, demirli teknelerin halatlarını kopararak barınakta ciddi hasara yol açtı.

Fırtınanın etkisiyle 5 tekne ve 1 yat alabora olurken, durumu fark eden balıkçılar hemen harekete geçti.

Hatay'da fırtına kabusu! 5 tekne, 1 yat alabora oldu

BALIKÇILAR TEKNELERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Belediye ekiplerinin desteği ve vinçlerin yardımıyla devrilen tekneler teker teker sudan çıkarıldı.

Balıkçılar, yaşanan olay sonrası teknelerin güvenliğini sağlamak için önlemlerini artırdı.



