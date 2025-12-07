Şampiyonluk bir hayal imiş

Baskın oyun, yok... Erken gol, yok... Rakibi yıldırma, yok... Organize atak, yok... Parlayan yıldızlar, yok... Hoca hamleleri, yok… Ama bu kadar yokluk içinde şampiyonluk isteyen bir Fenerbahçe var. Derbide beraberliğe boyun eğip, liderliği ıskalayan, sen. Galatasaray’ın sansasyonel Samsun galibiyeti sonrası, alev alması beklenirken sönük oyununu sürdüren, sen… Eee nasıl olacak arkadaş? Ben söyleyeyim, olmayacak, en azından bu şekilde devam ederse, olamayacak.

Tedesco çok haklı

Evet, Başakşehir hiçbir zaman kolay lokma olmadı. Ama özellikle bu sezon düşe kalka gittikleri de bir gerçek. Ki öyle olmasa bile, sana düşen kazanmak, kazanmak yine kazanmak. Ama yok!. Galatasaray’la berabere kalan kadrodan tam altı farklı isimle çıktı Fenerbahçe sahaya ve Tedesco’nun söyleminin gerçek olduğunu gördük. Ne diyor İtalyan, “Rotasyon yapsak bile oyun kalitemiz değişmiyor” Kesinlikle haklı, kim oynarsa oynasın, kötü oynuyor.

Bayılana limon yok

Baksan ilk on dakikada üç pozisyon var. Peki organize atak mı, yok? Devamı geliyor mu, yok? Forma şansı bulan oyuncular formanın kıymetini biliyor mu, yok? Hoca müdahale ediyor mu? E, o da yok! Sonuç? Köyün delisi olarak onu da ben söyleyeyim; “Kral Çıplak!..” Ya eldeki oyuncuları ayıltır, devre arasında takımı takviyelerle donatırsınız ya da sezon sonunda el alem bayram ederken, siz yine ayılır bayılırsınız. Aksi mümkün değil.

Maçın adamı: Bertuğ Yıldırım

