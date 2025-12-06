Tezgahtaki hamsinin fiyatı 3 katına fırladı! Karadeniz’de dengeleri bozan gelişme
Sezon başında 50 liraya satılan hamsi, avın durmasıyla 150 liraya çıktı. Balıkçılar "Batı Karadeniz’de tezgâh boşaldı, Doğu’dan gelenle idare ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Zonguldak'ta palamut azlığı nedeniyle üç ay boyunca bol ve uygun fiyatlı olan hamsi avı Batı Karadeniz'de durma noktasına gelerek fiyatların artmasına neden oldu.
- Palamut avının beklenenin altında kalmasıyla sezona hamsi bolluğuyla başlandı.
- Yaklaşık üç ay boyunca vatandaşlar 50-70 TL'den hesaplı hamsi tüketebildi.
- Batı Karadeniz'de hamsi avı durma noktasına geldi.
- Avın durmasıyla hamsi bolluğu sona erdi ve sevkiyat maliyetleri ile arz düşüklüğü fiyatlara yansıdı.
Zonguldak Merkez Balık Hali’nde sezonun başındaki hamsi bereketi yerini sessizliğe bıraktı.
Palamut avının beklenen seviyeye ulaşmamasıyla sezona ağırlıklı olarak hamsiyle giren balıkçılar, yaklaşık üç ay boyunca vatandaşın hesaplı balık yediğini söyledi.
Çoban ihbar etti, Şırnak'ta mağarada ceset bulundu! Ekipler özel kıyafetle yanına yaklaşabildi
BATI KARADENİZ'DE AV DURDU
Balık hali esnaflarından Zeki Beybeyoğlu, sezonun genel değerlendirmesini yaparak, yerel hamsi bolluğunun sona erdiğini söyledi.
Beybeyoğlu, "Bu sene palamut olmadı, sezona hamsi ile başladık. 3 aydan beri herkes hamsi yiyor. Hamsi burada bol çıktı. Kendi bölgemizden çıktığı dönemde halkımıza 50 liradan, 70 liradan balık sattık" dedi.
Batı Karadeniz'de hamsi avının durma noktasına geldiğini belirten Beybeyoğlu, sevkiyat maliyetlerinin ve arz düşüklüğünün fiyatlara yansıdığını kaydetti.
Beybeyoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Şu an balık buralardan çok az çıkıyor, hatta hiç çıkmıyor diyebiliriz. Bazen Giresun ve Hopa taraflarından geliyor. O yüzden balık fiyatları biraz yükseliyor. Şu an tezgahlarda 150 lira seviyesinde. Balık bol çıkarsa fiyatlar hep düşer ama bu ara az çıkıyor. Bol çıktığı zamanlara hepimiz şahidiz; 50 liradan, 70 liradan verdik".