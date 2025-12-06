Sezon başında 50 liraya satılan hamsi, avın durmasıyla 150 liraya çıktı. Balıkçılar "Batı Karadeniz’de tezgâh boşaldı, Doğu’dan gelenle idare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Zonguldak Merkez Balık Hali’nde sezonun başındaki hamsi bereketi yerini sessizliğe bıraktı.

Palamut avının beklenen seviyeye ulaşmamasıyla sezona ağırlıklı olarak hamsiyle giren balıkçılar, yaklaşık üç ay boyunca vatandaşın hesaplı balık yediğini söyledi.

BATI KARADENİZ'DE AV DURDU

Balık hali esnaflarından Zeki Beybeyoğlu, sezonun genel değerlendirmesini yaparak, yerel hamsi bolluğunun sona erdiğini söyledi.

Tezgahtaki hamsinin fiyatı 3 katına fırladı! Karadeniz’de dengeleri bozan gelişme

Beybeyoğlu, "Bu sene palamut olmadı, sezona hamsi ile başladık. 3 aydan beri herkes hamsi yiyor. Hamsi burada bol çıktı. Kendi bölgemizden çıktığı dönemde halkımıza 50 liradan, 70 liradan balık sattık" dedi.

Batı Karadeniz'de hamsi avının durma noktasına geldiğini belirten Beybeyoğlu, sevkiyat maliyetlerinin ve arz düşüklüğünün fiyatlara yansıdığını kaydetti.

Tezgahtaki hamsinin fiyatı 3 katına fırladı! Karadeniz’de dengeleri bozan gelişme

Beybeyoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu an balık buralardan çok az çıkıyor, hatta hiç çıkmıyor diyebiliriz. Bazen Giresun ve Hopa taraflarından geliyor. O yüzden balık fiyatları biraz yükseliyor. Şu an tezgahlarda 150 lira seviyesinde. Balık bol çıkarsa fiyatlar hep düşer ama bu ara az çıkıyor. Bol çıktığı zamanlara hepimiz şahidiz; 50 liradan, 70 liradan verdik".

Haberle İlgili Daha Fazlası