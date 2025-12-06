İslam Memiş, gümüşün 2025’i zirvede kapattığını söyleyip 2026’da gram altının ilk kez beş haneli rakamlara çıkabileceğini duyurdu; “Manipülasyon yılı geliyor, sabırla bekleyen kazanacak” uyarısını yaptı.



Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı değerli metaller raporunu değerlendirirken gümüşün yılı zirvede tamamladığını, 2026’da ise altının tarihte ilk kez beş haneli rakamlara ulaşabileceğini söyledi.

Habertürk TV'ye konuşan Memiş, 1 Ocak’ta yaptıkları analizlerde gümüşün altını geride bırakacağına yönelik öngörülerini hatırlatarak, “Gram ve ons gümüş 2025’in şampiyonu oldu, altını tahtından etti” dedi. Gümüşteki yükselişin ana sebeplerinden birinin altın–gümüş rasyosunun 110’dan 72’ye kadar gerilemesi olduğunu belirten Memiş, fiziki talepte oluşan sert artışın fiyatları yukarı taşıdığını vurguladı.

"GÜNEŞ PANELLERİ VE TIP SEKTÖRÜ GÜMÜŞTE TALEBİ PATLATTI" Memiş, özellikle yılın son çeyreğinde güneş panellerindeki kullanımın ve gümüşün mikrop ayırıcı özelliği sayesinde tıp alanındaki talebin fiyatları belirgin şekilde yükselttiğini söyledi. Gümüş, ons tarafında 59 doların, gram tarafında ise 80 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak Memiş’e göre şu an gümüş almak için doğru zaman değil: “Teknik düzeltmeler olmadan bu seviyelerden gümüş alınmasını önermem. Altın-gümüş rasyosunun yeniden yükselmesi ve ons gümüşün destek seviyelerine çekilmesi gerekli.”

“GÜMÜŞ ALTIN GİBİ İSTİKRARLI DEĞİL, SABIR ŞART”" Gümüşün sert fiyat hareketleriyle bilindiğini hatırlatan Memiş, yatırımcıya şu uyarıda bulundu: “Bir ayda altını tahtından eder ama aynı hızla sert düşebilir. Gümüşe giren yatırımcı mutlaka sabırla hareket etmeli.”

2026: SERT DALGALANMALARIN YILI Memiş, 2026 yılı için “manipülasyon yılı” ifadesini kullanarak hem altın hem gümüşte sert iniş–çıkışların beklenmesi gerektiğini söyledi: "Ons altında 3800–4800 dolar arasında geniş bant aralığı

Barış haberlerinde ise 4000 doların altı, gerilimlerde 4500 doların üzeri mümkün" Gram altında ise yıl kapanışının 5750–6000 TL aralığında beklediğini belirten Memiş, işçilik maliyetlerindeki düşüş nedeniyle gram altın fiyatının son haftalarda stabil kaldığını söyledi.

İLK HEDEF 8 BİN LİRA 2026’da gram altın için ilk hedefin "8.000 TL" olduğunu söyleyen Memiş, jeopolitik risklerin artması halinde çok daha sert bir tablo oluşabileceğini belirtti: “Ekonomiler daralır, savaşlar gündeme gelirse Türkiye’de gram altın tarihinde ilk kez beş haneli rakamları görebilir.”

Memiş, 2026 yılı için yatırımcılara en net tavsiyesini şöyle özetledi: “Altın 5.000 oldu, 6.000 oldu diye bakmayın. Önemli olan elinizdeki 10 gramı 20 grama çıkarabilmek. Fiyata odaklanan yatırımcı manipülasyonlara takılır" Düğün yapacaklar ve altın borcu olanların 5750–6000 TL aralığını değerlendirebileceğini söyleyen Memiş, altını olup nakit ihtiyacı bulunmayanlara ise şu mesajı verdi: “Ev, araba, ticaret planınız yoksa altını elinizde tutun. Bekleyen kazanacak.”

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

