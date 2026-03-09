Dünya genelinde zaman zaman gündeme gelen M çiçeği virüsü (mpox) yeniden dikkatleri üzerine çekti. Özellikle bazı ülkelerde görülen vaka artışları sonrası vatandaşlar hastalığın belirtilerini, bulaşma yollarını ve Türkiye’de görülüp görülmediğini araştırmaya başladı.

M çiçeği olarak da bilinen mpox virüsü, hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve bazı durumlarda insandan insana da geçebilen viral bir hastalık olarak biliniyor. Son dönemde farklı ülkelerde bildirilen vakalar, hastalığın belirtileri ve korunma yöntemlerine yönelik araştırmaları artırdı.

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

M çiçeği virüsü son yıllarda farklı ülkelerde zaman zaman vaka artışlarıyla gündeme geliyor. Sağlık otoriteleri tarafından yapılan açıklamalara göre hastalığın görüldüğü ülkeler düzenli olarak takip ediliyor ve muhtemel risklere karşı izleme çalışmaları yürütülüyor.

Uzmanlar, uluslararası seyahatler ve küresel hareketlilik nedeniyle virüslerin ülkeler arasında yayılma riskinin her zaman bulunduğunu belirtiyor. Bu nedenle sağlık kurumları, şüpheli vakalarda erken teşhis ve izolasyon uygulamalarının önemine dikkat çekiyor. Dünya genelinde özellikle Afrika ülkelerinde görülen mpox vakaları yakından izlenirken, yetkililer vatandaşların resmi sağlık kurumlarının duyurularını takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELRİTİLERİ NELER?

M çiçeği hastalığı genellikle ateş ve grip benzeri belirtilerle başlayabiliyor. Hastalarda ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, sırt ağrısı ve büyümüş lenf nodları gibi semptomlar görülebiliyor. Bazı kişilerde boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya öksürük gibi solunum yolu belirtileri de ortaya çıkabiliyor.

Hastalığın en dikkat çekici bulgularından biri ise cilt döküntüleri olarak biliniyor. Bu döküntüler zamanla kabuklanarak iyileşebiliyor ve hastalık sürecinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, açıklanamayan yeni bir cilt döküntüsü fark eden kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirtiyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

M çiçeği virüsü, cilt lezyonları, kabuklar veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşabiliyor. Özellikle enfekte bir kişinin cilt döküntülerine temas edilmesi virüsün yayılmasında önemli rol oynayabiliyor.

Bunun yanı sıra uzun süreli ve yakın temas da bulaş riskini artırıyor. Öpmek, sarılmak veya cinsel temas gibi yakın temas içeren durumlarda virüsün kişiden kişiye geçebildiği biliniyor. Bazı vakalarda hastalık belirtileri ortaya çıkmadan birkaç gün önce de bulaştırıcılık görülebileceği belirtiliyor.

M VİRÜSÜ TEDAVİSİ NEDİR?

M-Çiçeği için özel olarak geliştirilmiş bir tedavi bulunmuyor ancak virüsler arasındaki genetik benzerlikler nedeniyle çiçek hastalığını tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaçlar, M-Çiçeği tedavisinde kullanılabilse de etkinliği tam olarak kanıtlanmış değil.

