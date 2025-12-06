Anadolu Ajansı
Çoban ihbar etti, Şırnak'ta mağarada ceset bulundu! Ekipler özel kıyafetle yanına yaklaşabildi
Şırnak’ta bir mağarada kazma, kürek ve jeneratörle kaçak kazı yaptığı değerlendirilen bir erkek ölü bulundu. Özel ekiplerin zehirli gaz ölçümü yaptığı bölgede, şahsın gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir mağarada, kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.
- Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir mağarada hareketsiz yatan bir kişi bulundu.
- Şahsın yanında kazı ekipmanları ve jeneratör olduğu belirlendi.
- Mağarada 2 metre derinlikte kaçak kazı yapılan yerde erkek cesedi bulundu.
- Ekipler, gazdan zehirlenerek öldüğü değerlendirilen cesedi otopsi için hastaneye kaldırdı.
- Olay yerine özel kıyafetli KBRN ekipleri sevk edilerek inceleme yapıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyündeki mağarada hareketsiz yatan kişiyi gören çoban ekiplere haber verdi. Şahsın yanında kazma, kürek ve jeneratör gibi ekipmanların da olduğu belirlendi.
Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ÖZEL KIYAFET GİYDİ
Ekipler, zehirli gaza karşı özel kıyafet giyerek, ölçüm cihazıyla mağarada inceleme yaptı.
İncelemede, mağarada 2 metre derinlikte kaçak kazı yapılan yerde erkek cesedi bulundu.
GAZDAN ZEHİRLENEREK ÖLMÜŞ
Ekiplerce, gazdan zehirlenerek öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
