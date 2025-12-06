Anadolu Ajansı
Cevizlibağ durağında dehşet! 14 yaşındaki kız çocuğu metrobüsün altında kaldı
Cevizlibağ metrobüs durağında, 14 yaşındaki bir çocuk henüz belirlenemeyen bir nedenle bayılarak düştü. Bu sırada gelen metrobüs çocuğun üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında baygınlık geçiren 14 yaşındaki kız çocuğu, durağa yanaşan metrobüsün altında kalarak ağır yaralandı.
- İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında bir kaza meydana geldi.
- 14 yaşındaki kız çocuğu, baygınlık geçirmesinin ardından durağa yanaşan metrobüsün altında kaldı.
- Ağır yaralanan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
- Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Korkunç olay İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında yaşandı.
Durakta metrobüs bekleyen 14 yaşındaki kız çocuğu, henüz belirlenemeyen nedenle baygınlık geçirdi.
METROBÜS ÇOCUĞU EZDİ!
Bu esnada durağa yanaşan metrobüsün altında kalan çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
