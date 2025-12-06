Antalya’da otomobiliyle dereye düşen 39 yaşındaki Hatice Doğan’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Adli Tıp önünde gözyaşları sel oldu, cenazenin alındığı sırada kız kardeşinin “Gitme” feryatları yürekleri dağladı.

Feci olay Antalya’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hatice Doğan (39) gece saatlerinde otomobiliyle evden ayrıldı. Sabaha karşı 05.00 sularında bir vatandaşın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'taki dere içinde araç olduğunu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAN 3 ÇOCUK ANNESİ KADININ CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Ekiplerin çalışmasının ardından, araç çekici yardımıyla sudan çıkarıldı. Yapılan çalışmayla sudan çıkarılan aracın camından bir kadın kolunun sarktığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası araçta bulunan kişinin Hatice Doğan olduğu belirlenirken, üç çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

"BEN NE ANLATACAĞIM İNSANLARA?"

Eşinin sudan çıkarılmasını bekleyen Gürsel Doğan (48), olay yerinde fenalık geçirme noktasına geldi. Çevresine dönerek, "Çekelim arabayı gözünü seveyim çekelim. Ben aracın içine gireceğim. Üç tane bebem var, 2 yaşında çocuğum var. Yarabbi, yemin olsun ölmüş. Eline bak kurban olayım. Ben ne anlatacağım insanlara?" sözleriyle feryat etti.

Doğan, telefonla konuştuğu bir yakınına da "Ölmüş. Yeminle ölmüş, eli camdan sarkıyor. Ben ne diyeceğim?" diyerek acısını anlattı.

Doğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CENAZEYİ TESLİM ALDILAR

Doğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından aile bireyleri kuruma gelerek cenazeyi teslim aldı.

“GİTME” DİYE FERYAT ETTİ

Adli Tıp önünde büyük üzüntü yaşanırken, Hatice Doğan'ın kız kardeşi, cenazenin teslimi sırasında gözyaşları içinde "Gitme" diye feryat etti. Eşi ise çevredeki yakınlarına sarılarak teselli buldu.

EŞİYLE TARTIŞIP ÇIKMIŞ

Öte yandan Hatice Doğan’ın eşiyle tartıştıktan sonra evden çıktığı ve daha sonra kaza yaptığı öğrenildi.

