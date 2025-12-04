Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Buna göre Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Isparta ve Burdur’da sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji su baskınlarına karşı uyardı.

Hava sıcaklığının düşmesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir uyarı daha yaptı. Meteoroloji’nin son değerlendirmesine göre, 6 ilde sağanak yağış bekleniyor.

6 il için sağanak yağış uyarısı

Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Isparta ve Burdur için peş peşe uyarı yapıldı.

Meteoroloji’nin son raporuna göre yarın sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren Antalya ve Muğla'nın il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı şeridinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Yarın için sel ve su baskınına karşı tedbir olunması gerektiği vurgulandı

Öte yandan Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısını da yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) bugünkü hava durumu tahmini raporunda ise İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri için buzlanma ve don olayı uyarısı yapılmıştı. Sabah saatlerinden itibaren bu bölgelerde sıcaklıkların sıfırın altına inmesinin beklendiği açıklanmıştı.

