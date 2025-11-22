Meteoroloji’den son hava durumu tahminleri geldi. Buna göre Marmara ve Kıyı Ege’de sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Kasım 2025 Pazar gününe yönelik hava durumu tahmin raporu açıklandı. Buna göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağışların Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge, il il Meteoroloji'den gelen son tahminler:

Meteoroloji'den son tahminler: Saat verildi, kuvvetle geliyor

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 17°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 11°C

Az bulutlu

KARS -5°C, 14°C

Az bulutlu

MALATYA 2°C, 9°C

Az bulutlu

VAN -1°C, 13°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 18°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 23°C

Az bulutlu

MARDİN 12°C, 21°C

Az bulutlu

SİİRT 6°C, 19°C

Az bulutlu

CÜNEYT AKÇATEPE

