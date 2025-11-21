Ukrayna cephesinde tansiyon, Washington’dan geldiği belirtilen baskı mesajlarıyla yeni bir seviyeye çıktı. Reuters’a konuşan iki kaynağa göre ABD, hazırladığı 28 maddelik ateşkes planını kabul etmesi için Kiev’e ağır bir ultimatom gönderdi. İddialara göre Washington, Ukrayna’nın belgeye imza atmaması halinde istihbarat paylaşımı ve silah desteğini durdurabileceğini iletti.

Yetkililer, Kiev’in şimdiye kadar görülmemiş bir baskı altında olduğunu, ABD’nin Ukrayna’dan önümüzdeki Perşembe gününe kadar çerçeveyi imzalamasını istediğini aktardı.

Ukrayna ve başlıca Avrupa müttefikleri — Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık — önerilen ABD-Rusya barış planının önemli bölümlerini reddetti.

ZELENSKİY, ABD BASKISINI REDDETMEDEN DENGELİ KONUŞTU

ABD’li üst düzey askeri yetkililer Perşembe günü Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Heyet, görüşmeyi başarılı olarak tanımladı ve Washington’un “agresif bir zaman çizelgesi” izlediğini söyledi.

Zelenskiy ise İngiltere, Almanya ve Fransa liderleriyle yaptığı telefon konuşmasından sonra dikkatli bir açıklama yaptı:

"Bu savaşı sona erdirmek için ABD, Başkan Trump ve ekibinin çabalarını takdir ediyoruz. Amerikan tarafının hazırladığı belge üzerinde çalışıyoruz. Bu, gerçek ve onurlu bir barışı sağlayacak bir plan olmalıdır."

Plan, Kiev’in toprak bırakmasını, ordusunun küçültülmesini ve NATO’ya girişinin tamamen yasaklanmasını içeriyor.

İngiltere, ateşkes durumunda "istekli koalisyon" çabaları kapsamında Ukrayna'ya asker gönderme planını belirledi. Savunma Bakanı John Healy, Londra'nın askerlerini gönderme ve konuşlandırma için 130 milyon dolardan fazla harcamaya hazır olduğunu söyledi.

AVRUPA DIŞARIDA BIRAKILDI: KARAR UKRAYNA’NIN

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa’ya danışılmadan hazırlanan planın iki maddeyle özetlenebileceğini söyledi:

"Rusya’yı zayıflatmak ve Ukrayna’yı desteklemek."

AB liderleri, ABD planının dışında tutulurken Kiev’e tam destek mesajı verdi ve barış şartlarının Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğine değindi.

Trump yönetimi, CNN kaynaklarına göre Rusya ve Ukrayna'nın bu yıl sonuna kadar barış anlaşması yapmasını istiyor

ZELENSKİY VE UMEROV’UN AÇIKLAMALARI FARKLILAŞTI

ABD’lilerin planı Zelenskiy’e, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile yapılan görüşmeler sonrasında hazırladıklarını söylemesine karşın, Umerov Telegram’dan farklı bir açıklama yaptı:

"Hiçbir konuda değerlendirme yapmadım, onay vermedim. Bu benim yetki alanımda değil."

Aynı gün ABD heyetiyle görüşen Umerov, Kiev’in egemenliğini zedeleyen herhangi bir planı kabul etmeyeceğini ifade etti.

Planın İçeriği: Toprak Bırakma, Ordu Kısıtlaması, NATO Yasağı

Reuters’ın incelediği plana göre ABD’nin önerdiği barış çerçevesi şu maddeleri içeriyor:

Ukrayna, Rusya’nın ilhak ettiğini iddia ettiği doğudaki topraklardan çekilecek. Rusya bazı küçük bölgelerden geri adım atacak. Kiev NATO’dan kalıcı olarak men edilecek. Ukrayna ordusu 600 bin askerle sınırlandırılacak. Rusya’ya yönelik yaptırımlar kademeli olarak kaldırılacak. Rus varlıkları tek fonda birleştirilecek, gelirinin bir kısmı ABD’ye akacak. Ukrayna’ya “güvenlik garantileri” verilecek ancak detaylandırılmayacak.

TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUĞU YENİDEN GÜNDEMDE

Hem Kiev hem Moskova ile ilişkisini sürdüren Türkiye, savaşın ilk haftalarında barış görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü ve temasların önemini şu sözlerle açıkladı:

"Kan dökülmesini durdurmak için en önemli şey, tüm ortaklarımızla koordineli çalışmak ve Amerikan liderliğinin etkili kalmasıdır. Türkiye’nin gerekli platformu sağlamaya hazır olması bizim için önemli."

MOSKOVA: KİEV’İN ZAMANI DARALIYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna’nın sahada kayıplar yaşadığını ve Zelenskiy’in karar alma alanının daraldığını söyledi.

Moskova, ABD’nin planını resmi olarak henüz almadığını belirtti ancak Kiev’in “hemen karar vermesi gerektiğini” dile getirdi.

SAVAŞIN DÖRDÜNCÜ KIŞI: RUSYA İLERLİYOR, UKRAYNA YIPRANIYOR

Rus birlikleri Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 19’unu kontrol ediyor ve Ternopil’deki saldırıda can kaybı 28’e yükseldi. Cephe hattı 1.200 km boyunca ağır çatışmalarla şekilleniyor.

Zelenskiy hükümeti ise yolsuzluk skandalıyla sarsılmış durumda; parlamentoda iki bakan görevden alındı.

Bloomberg'e göre, AB ve Ukrayna, Silahlı Kuvvetlerin büyüklüğüne getirilen kısıtlamalar da dahil olmak üzere Trump barış planının ana hükümlerini reddediyor.

AVRUPA ÜÇLÜSÜNDEN NET MESAJ: CEPHE HATTI TEMEL ALINMALI

Zelenskiy ile yapılan ortak görüşmenin ardından Almanya Şansölyesi Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer, müzakerelerin başlangıç noktasının mevcut cephe hattı olması gerektiğini ifade etti.

Bloomberg’e göre Avrupa Birliği ile Ukrayna, ordunun küçültülmesi dahil Trump yönetiminin barış planındaki temel hükümleri reddediyor.

Fransa, Almanya ve Büyük Britanya’dan oluşan Avrupa üçlüsü, Amerikan müzakerecisinin ayrılış öncesi yaptığı yeni baskı girişimini de kabul etmedi. Diplomatik kaynaklar, ortak tutumun özetini “Gerçekler ne olursa olsun dayatılan formüllerle ilerlenemez, sonunda herkes sahadaki tabloyu kabul etmek zorunda kalır” sözleriyle aktardı.

MÜZEYYEN BIYIK

