Süper Lig ve alt liglerde mücadele eden kulüpler için 2026 ara transfer dönemi devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği takvime göre ikinci transfer ve tescil döneminin ne zaman sona ereceği futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Sezonun ikinci yarısına girilirken takımlar kadrolarını güçlendirmek için ara transfer dönemini aktif şekilde kullanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce açıklanan resmi takvim doğrultusunda kulüpler, belirlenen süre içinde transfer ve tescil işlemlerini tamamlamak zorunda.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 sezonu için belirlenen ara transfer dönemi, yani ikinci transfer ve tescil dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başladı. Bu süreçte Süper Lig, 1. Lig ve alt liglerdeki kulüpler eksik gördükleri bölgelere takviye yapma ve oyuncu satışlarını gerçekleştirme imkanı buluyor.

TFF’nin yayımladığı takvime göre ara transfer dönemi 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra kulüpler, sezon sonuna kadar yeni oyuncu tescil edemeyecek. Transferlerin geçerli olabilmesi için tüm sözleşme ve tescil işlemlerinin bu tarihe kadar tamamlanması gerekiyor.

TFF 2025-2026 ARA TRANSFER SEZONU TARİHLERİ

TFF'nin açıklamasına göre, 2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona ermişti.

