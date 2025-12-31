Beşiktaş'a 2021/2022 sezonunun başında Barcelona'dan kiralık olarak gelen Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, 35 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu. Yıldız oyuncu, veda konuşmasında Juventus'da oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında da açıklamalar yaptı.

Kariyerine Schifflange takımında başlayan Miralem Pjanic, sonrasında Metz, Lyon, Roma, Juventus, Barcelona, Sharjah ve CSKA Moskova formalarını giymişti. 2021/22 sezonunda İspanyol devi Barcelona'dan bir sezonluğuna kiralık olarak Beşiktaş'ta top koşturan Boşnak orta saha oyuncusu, 35 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu. Pjanic, kariyerinde çıktığı 666 maçta 77 gol ve 132 asist kaydetti.

KENAN YILDIZ'I UNUTMADI

Deneyimli orta saha, katıldığı bir etkinlikte emeklilik kararını duyururken eski takımı Juventus’la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kenan Yıldız'ı övmeyi unutmayan Pjanic, "Harika bir futbolcu olma yolunda ilerliyor ve şampiyon olmak için gereken her şeye sahip" dedi.

İtalyan basınından Tuttosport’a yaptığı açıklamada Pjanic, "Kenan gerçekten çok iyi oyuncu. Harika bir futbolcu olma yolunda ilerliyor ve şampiyon olmak için gereken her şeye sahip. Hem klas hem de yetenekli. Onu gerçekten çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Juventus'un güncel teknik direktörü olan Luciano Spaletti için de yönetiminde takımın daha iyiye gideceğini belirtti.

