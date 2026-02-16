Anadolu Ajansı
Aydın'da taşkın riski: 21 ev tedbiren tahliye edildi
Aydın’ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri’nin taşma riski nedeniyle 21 ev tedbiren tahliye edildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası Büyük Menderes Nehri'nde artan taşkın riski nedeniyle 21 ev ve hayvanlar tedbiren tahliye edildi.
- Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağışlar Büyük Menderes Nehri'nde taşkın riskini artırdı.
- Bağarası ve Karaatlı mahallelerinde nehir suyu taşma noktasına ulaştı.
- Taşkın riski bulunan bölgelerdeki 21 ev tedbiren tahliye edildi.
- Bölgedeki hayvanlar da güvenli alanlara götürüldü.
- AFAD ve belediye ekipleri taşkın riskine karşı önlemlerini sürdürüyor.
Aydın’ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Büyük Menderes Nehri’nde taşkın riskini artırdı.
Bağarası ve Karaatlı mahallelerinde nehir suyu taşma noktasına ulaştı. İlçe Afet ve Koordinasyon Kurulu’nun kararıyla, taşkın riski bulunan bu bölgelerdeki 21 ev tedbiren tahliye edildi.
Bölgedeki hayvanlar da güvenli alanlara götürüldü. AFAD ve belediye ekipleri, taşkın riskine karşı önlemleri artırarak çalışmalarını sürdürüyor.
