Çocuklarda görülen gıda alerjisi riskine ilişkin bir araştırmanın sonucu dikkat çekti. 2,7 milyondan fazla çocuğun verisinin incelendiği araştırma göre, en sık alerjiye yol açan gıdalar süt, yumurta, yer fıstığı ve kabuklu deniz ürünleri olarak sıralandı. Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar gıda alerjisi görülebileceği tespit edildi.

Çocuklarda sağlığı riske atabilen hastalıklara karşı uyarılar sürerken, bu kez de gıda alerjisi riski yeniden hatırlandı.

HER 20 ÇOCUKTAN BİRİNDE

Dünya genelinde milyonlarca çocuğun verilerinin incelendiği yeni bir araştırmanın sonucu endişelendirdi. Araştırmaya göre her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar gıda alerjisi görülebileceği tespit edildi.

Araştırmada 40 ülkeden 2,7 milyondan fazla çocuğun sağlık verileri incelendi. ABD merkezli bilimsel dergi JAMA Pediatrics'te yayımlanan araştırmada, gıda alerjilerinin tek bir nedenden değil çoklu faktörlerin birleşiminden kaynaklandığına işaret edildi.

RİSK FAKTÖRLERİ NELER?

Başlıca risk faktörleri arasında ise şunlar sıralandı;

Erken dönemde görülen astım ve egzama, antibiyotik kullanımı, ebeveynlerde alerji öyküsü ve alerjen gıdaların geç tanıtılması.

Araştırmada daha zayıf risk faktörleri olarak ise “sezaryen doğum, ilk çocuk olma ve bazı genetik özellikler” işaret edildi.

ALERJİYE NEDEN OLAN 4 GIDA

Çocuklarda en sık alerjiye yol açan gıdaların ise süt, yumurta, yer fıstığı ve kabuklu deniz ürünleri olduğu belirtildi. Öte yandan bebeklerde katı gıdaya geçiş döneminde alerjik olabilecek gıdaların kontrollü şekilde erken tanıtılmasının, alerji riskini azaltmada önemli bir adım olduğu vurgulandı.

