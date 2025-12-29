Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da forma giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın form düşüklüğü ve takımdaki mutsuzluğu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Beşiktaş'tan Kocaelispor'a sezon başında kiralık olarak giden Tayfur Bingöl, siyah beyazlılarda Rafa Silva'nın neden olduğu kriz hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BEŞİKTAŞ'IN ONA BUNU HİSSETTİRMESİ GEREKİYORDU"

Ertem Şener'in YouTube kanalına konuk olan Bingöl, Rafa Silva'nın kulüple yaşadığı soruna ilişkin olarak "Benim görüşüm; kaptanlık ve 10 numara verilmediği için enerjisi düştü. O çok özel bir oyuncu ve Beşiktaş'ın ona bunu hissettirmesi gerekiyordu. Rafa’nın en büyük özelliği saha içerisinde kaptanlık rolünü üstlenmesidir. Eğer 10 numaralı forma ve kaptanlık bandı kendisine verilseydi, sahadaki her şey kesinlikle düzelirdi" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'I GERÇEKTEN ÇOK SEVİYOR"

Portekizli yıldızın profesyonelliğine ve kişiliğine övgüler yağdıran Tayfur Bingöl, "Aynı yerde yemek yiyoruz, aynı ortamlarda bulunuyoruz. Beşiktaş'ı gerçekten çok seviyor ve kulüp için her şeyi yapmak istiyor. Ancak bu bahsettiğim değerlerin eksikliği büyük ihtimalle bütün enerjisini aşağı çekti" dedi.

