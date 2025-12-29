Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ile yardımcı hakem ve 75 bölgesel gözlemcinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ile yardımcı hakem ve 75 bölgesel gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem ve bölgesel gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.

BÖLGESEL HAKEM, BÖLGESEL YARDIMCI HAKEMLER:

BÖLGESEL GÖZLEMCİLER

