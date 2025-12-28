Nef, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'a dair sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin açıklama yayımladı.

Nef'ten yapılan açıklamada, "Sayın Erden Timur'u ve şirketimizin kurumsal itibarını heef alan; herhangi bir somut olgu ve belgeye dayanmayan, kamuoyunu yönlendirmeye dönük spekülatif açıklama ve yayınları kesin bir dille reddettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Nef'in Erden Timur açıklaması

