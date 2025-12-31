Siyah beyazlılar, Rafa Silva’nın alternatifini Ada’da buldu. Genel koordinatör Serkan Reçber’in önerdiği Crystal Palace’ın 29 yaşındaki yıldızı Daichi Kamada’ya Sergen Yalçın da onay verdi. Rafa Silva ile yollar ayrıldıktan sonra İngiliz ekibiyle masaya oturulacak.

Sezonun ilk yarısını çalkantılarla kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda güçlendirilmiş bir kadroyla başlamak istiyor. Siyah beyazlılarda son iki aydır en çok konuşulan konuların başında Rafa Silva ile Sergen Yalçın arasındaki kriz geliyordu. Portekizli yıldızın üstü çizilirken, Beşiktaş bu oyuncunun alternatifini Ada’da buldu. Genel koordinatör Serkan Reçber’in önerdiği Crystal Palace’ın Japon 10 numarası Daichi Kamada’ya teknik direktör Sergen Yalçın’ın da onay verdiği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncu kulübünden ayrılmak istiyor.

TAKIMA GÜÇ KATAR

Sergen Yalçın’ın, oyun zekâsı ve tekniğiyle dikkatleri çeken Japon orta saha için olumlu rapor verdiği ve “Takıma büyük güç katar” diyerek transferi onayladığı ifade edildi. Sergen Yalçın’ın onayının ardından Beşiktaş yönetimi, bu zorlu transferi bitirmek için çalışmaları hızlandırdı. Beşiktaş yönetimi Rafa Silva ile yolları ayırdıktan sonra Kamada için somut adımlar atmaya başlayacak. Daichi Kamada, İngiliz ekibine 2024 yazında Lazio’dan bedelsiz şekilde gelmişti. Palace’ın Daichi Kamada’dan az da olsa bonservis bedeli kazanmak istediği ifade edildi.

TEKNİĞİ SÜPER

Daichi Kamada, oyunu yönlendirme becerisi ve teknik becerisiyle ön plana çıkıyor. 1,80 metre boyundaki Kamada, bu sezon Premier Lig’de 14 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.174 dakika kalan Kamada, gol atamazken bir asist yaptı. Futbola ülkesi Japonya’da başlayan Kamada, 2017 yılında Frankfurt’a transfer olarak Avrupa macerasına başladı.

Daichi Kamada

RAFA’YA KAPILAR KAPANDI

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva’yı devre arasında yapılması planlanan Antalya kampına götürmeme kararı aldı. Kadro dışı bırakılmayan ancak kadroya da alınmayan Portekizli yıldız için Beşiktaş gelecek teklifleri bekliyor. Rafa, son yedi maçta oynamadı.

ABRAHAM’IN ROTASI NERESİ OLACAK?

Beşiktaş’ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Tammy Abraham’a Rusya’dan ve Suudi Arabistan’dan tekliflerin olduğu öğrenildi. Roma’dan 13 milyon avroya transfer edilen İngiliz oyuncu, tatmin edici bir teklifin gelmesi durumunda elden çıkarılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası