Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dusan Tadic; sarı lacivertli takımdaki günleri, tartışma çıkaran ayrılık görüntüleri, Beşiktaş'ın transfer teklifi ve birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde performansıyla göz dolduran ancak gönderiliş şekli nedeniyle tartışma konusu olan Dusan Tadic, sarı lacivertli kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"KESİNLİKLE FENERBAHÇE'YE GİTMEMİ SÖYLEDİ"

Fenerbahçe'ye transfer süreci hakkında Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Tadic, "Beşiktaş ile temasım oldu. Konuştuk ama aynı zamanda Fenerbahçe ile anlaştım. Bence kimsenin işin rengini belli etmemesi ve sessiz kalması özeldi. Bu sayede gizli kalmıştı. Menajerim, bana kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmemi söyledi." ifadelerini kullandı.

"O YIL KESİNLİKLE ŞAMPİYON OLMAYI HAK EDİYORDUK"

İsmail Kartal yönetiminde 99 puan topladıkları sezon şampiyonluğu hak ettiklerini söyleyen Tadic, "Bahane üretmeyi sevmiyorum ama kesinlikle 99 puan kazandığınızda elinizden gelen her şeyi yaptığınızı biliyorsunuz. Bence o yıl kesinlikle şampiyon olmayı hak ediyorduk. Neredeyse her derbi maçı kazandık, bence o yıl şampiyon olmalıydık." diye konuştu.

"YEMEKHANEDEKİ VEDA BENİM İÇİN SORUN DEĞİL"

Sarı lacivertli takımdan ayrılış süreciyle ilgili gelen soruyu cevaplayan Sırp yıldız, "Yemekhanedeki veda benim için sorun değil çünkü biz de son maça çıkmamaya karar verdik. Çünkü biraz acı vericiydi. Biz oynamak istemedik ve kulüp bize bir şey vermek istedi. Bunu sahada ya da antrenman sahasında da yapabilirdik ama bir sıkıntım yok kulübü takdir ediyorum. Kulüpte herkesle aram çok iyiydi, kapıcıdan başkana kadar herkesle. Sadece güzel anılarım var. Böyle büyük bir kulübün parçası olabildiğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"NEDEN FENERBAHÇE İLE OLMASIN"

"Bir gün teknik adam olarak Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?" sorusuna da cevap veren Tadic, "Göreceğiz. Oynadığın bir kulüpte ayrıca teknik direktör olmak çok güzel bir his, ki muhtemelen teknik direktör olacağım. Eski kulübünüzle tekrar bir hikayeye sahip olmak. Kesinlikle gelecekte bunu düşüneceğim çünkü kupalar kazanmak istiyorum, neden Fenerbahçe ile olmasın." dedi.

