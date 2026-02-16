Edirne’de kepçe operatörü Sefa Kurt, 14 Şubat’ı unutunca eşinin gönlünü almak için iş makinesinin ucuna bağladığı gül buketi ve balonu balkona uzattı. İlginç sürpriz, hem eşini hem de mahalleyi şaşırttı.

Edirne’de 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sıra dışı bir kutlama yaşandı. Kepçe operatörü Sefa Kurt, Sevgililer Günü’nü unuttuğu eşinin gönlünü almak için ilginç bir yöntem seçti.

VATANDAŞLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKTİ

Kurt, manitou olarak adlandırılan iş makinesinin ucuna bağladığı gül buketi ve balonu evlerinin balkonuna doğru uzattı. Apartman önünde gerçekleşen bu romantik sürpriz, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

Eşinin mutluluğu yüzüne yansıyan Kurt’un jesti cep telefonu ile kaydedildi.

