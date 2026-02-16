İhlas Haber Ajansı
14 Şubat'ı unuttu, ilginç bir yönteme başvurdu! Kepçe operatöründen şaşırtan kutlama
Edirne’de kepçe operatörü Sefa Kurt, 14 Şubat’ı unutunca eşinin gönlünü almak için iş makinesinin ucuna bağladığı gül buketi ve balonu balkona uzattı. İlginç sürpriz, hem eşini hem de mahalleyi şaşırttı.
3. Sayfa 1 gün önce
Edirne'de kepçe operatörü Sefa Kurt, unuttuğu Sevgililer Günü için eşinin gönlünü almak amacıyla iş makinesiyle gül buketi ve balon uzatarak sıra dışı bir sürprize imza attı.
- Sefa Kurt, unuttuğu Sevgililer Günü için eşine sürpriz yaptı.
- Bir iş makinesi (manitou) kullanarak gül buketi ve balonu eşinin balkonuna uzattı.
- Bu sıra dışı romantik jest, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.
- Eşi mutlu oldu ve an cep telefonuyla kaydedildi.
Edirne’de 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sıra dışı bir kutlama yaşandı. Kepçe operatörü Sefa Kurt, Sevgililer Günü’nü unuttuğu eşinin gönlünü almak için ilginç bir yöntem seçti.
VATANDAŞLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKTİ
Kurt, manitou olarak adlandırılan iş makinesinin ucuna bağladığı gül buketi ve balonu evlerinin balkonuna doğru uzattı. Apartman önünde gerçekleşen bu romantik sürpriz, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.
Eşinin mutluluğu yüzüne yansıyan Kurt’un jesti cep telefonu ile kaydedildi.
