İngiltere Başbakanı Starmer, 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını engelleme veya kısıtlama planını açıkladı. Starmer, aynı zamanda çocuklar için risk oluşturan yapay zekâ sohbet robotlarına karşı da adım atacaklarını belirtti.

İngiltere’de çocukları internetin olumsuz etkilerinden korumak için yeni adımlar atılıyor. Başbakan Keir Starmer, Londra’daki bir toplum merkezinde yaptığı açıklamada, 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını kısıtlama veya yasaklama yönünde hızlı bir düzenleme hazırlayacaklarını söyledi.

Starmer, üç aylık danışma sürecinde elde edilen kanıtlara dayanarak karar vereceklerini belirterek, sosyal medya ve yapay zekâ sohbet robotlarının çocuklar için ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Başbakan, 16 yaş altı tüm çocuklara yasak uygulanması yönünde güçlü görüşler olduğunu, ancak Ulusal Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC) gibi paydaşların bu tür bir yasağın çocukları daha karanlık köşelere itebileceğini savunduğunu aktardı.

Starmer, çocukların sosyal medyayı faydalı amaçlarla da kullandığını vurgularken, otomatik kaydırma özelliği ve sürekli ekrana yapışmayı tetikleyen uygulamalara karşı hızlı hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

AVUSTRALYA'NIN DENEYİMLERİ YOL GÖSTERECEK

İngiltere hükümeti, benzer bir yasağı uygulayan Avustralya’nın deneyimlerinden faydalanarak sosyal medya kullanımında kısıtlama veya yasak koymayı planlıyor. Daha önce de kadın ve çocukların rızası olmadan uygunsuz içeriklere dönüştürülmesine yol açan X’nin yapay zekâ aracı Grok’a karşı inceleme başlatılmıştı.

Starmer, ailelerin endişesiz olduğunu ve mevcut düzenlemelerin çocukları korumakta yetersiz kaldığını belirterek, “Bir şeyleri olduğu gibi bırakamayız” mesajını verdi.

