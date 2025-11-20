Meteoroloji’nin son raporuna göre, yarın yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak Marmara’nın batısı, Kuzey Ege ve Trakya’da kuvvetli rüzgar etkili olacak. Pazartesi günü ise Batı bölgelerde yeniden yağmur bekleniyor ve sıcaklıklar 4-5 derece düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji haritayı paylaşıp uyardı! İstanbul dahil birçok il için yağmur kapıda

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

