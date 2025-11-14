Sivas’ta etkisini artıran kar ve tipi hem ulaşımı durma noktasına getirdi hem de peş peşe kazalara neden oldu. Kapanan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla uyardığı Sivas’ta kar ve tipi akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kent genelinde görüş mesafesi düştü. Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas kara yolları çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Koyulhisar-Mesudiye ile Divriği-Kangal kara yolları ise ağır vasıtalara kapatıldı.

Sivas Valiliği yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan tüm yollarda karayolları ve ilgili ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın tedbirli, dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verdi.

TİPİ KAZAYI GETİRDİ: BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun yağışın etkili olduğu Sivas-Malatya kara yolu Gürün yol ayrımında peş peşe iki kaza meydana geldi.

M.Ç. yönetimindeki tır, kaygan zeminde sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle makaslama yaptı. Arkadan gelen tırın sürücüsü T.K., kaza yapan tıra yardım etmek için aracını kenara çektiği sırada başka bir kaza yaşandı.

Kangal yönünden gelen E.Y. yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Türkan Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan F.D.Ç. ağır yaralanırken, E.Y., A.Y., A.F.Ç. ve H.Ç. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

