Polisin üzerine motosiklet sürmüşlerdi! Akıbetlerini Bakan Yerlikaya açıkladı
Antalya'da yol uygulaması sırasında görevli polislerin üzerine motosiklet sürüp akrobatik hareketler yapan 2 şahıs tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, detayları sosyal medya hesabından duyurdu.
- Alanya'da yol uygulaması sırasında polislere motosikletle akrobatik hareketler yapıldı.
- Olayla ilgili M.A. ve D.U. adlı iki motosiklet sürücüsü tutuklandı.
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kurallarını ihlal edenlere karşı caydırıcılığın ve trafik kültürünün önemini vurguladı.
- Bakan Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifinin amacının kazaları önlemek ve sürücü davranışlarını değiştirmek olduğunu belirtti.
- Vatandaşlar, trafik kurallarını ihlal edenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeye çağrıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında görevli polislerin üzerine motosiklet sürüp akrobatik hareketler yapan 2 kişinin tutuklanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; motosiklet sürücüleri M.A, D.U, Y.A. ve A.A.S, yol uygulaması yapan polislerin üzerine motosiklet sürüp akrobatik hareketler yaptı.
Söz konusu kişiler jandarma tarafından yakalanırken, M.A. ve D.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"
Yerlikaya, paylaşımında, bu tür davranışlara "Dur" diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmak gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."
Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin kamera görüntülerini de paylaştı.