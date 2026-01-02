Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çocuklara yönelik şiddetin asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. Tunç, bebeklere yönelik iki ayrı olayda adli sürecin kararlılıkla yürütüldüğünü duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da 2 aylık bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüphelinin ve Antalya'da 1 yaşındaki bebeğe şiddet uygulayan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda, masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddetin geleceğe ihanet olduğunu ve asla kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İstanbul ve Antalya'daki olaylar hakkındaki soruşturmalara ilişkin bilgi veren Tunç, şunları kaydetti:

"İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan tutuklanmıştır. Antalya'da ise 1 yaşındaki bebeğe fiziki şiddet uygulanması hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs 'alt soya karşı eziyet' suçundan tutuklanmıştır."​​​​​​​

Haberle İlgili Daha Fazlası