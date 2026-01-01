Bitlis’in Hizan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan at ve katırlar, güvenlik korucularının yardımıyla kurtarıldı.

Yaz aylarında hayvanlarını dağlık alanlarda otlatan köylüler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte at ve katırlarını köye geri getirmek istedi. Ancak Hizan’a bağlı Döküktaş köyü Kayaş mezrası kırsalında etkili olan yoğun kar yağışı, hayvanların köye ulaştırılmasını zorlaştırdı.

Karda mahsur kalan hayvanlar güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ulaşan güvenlik korucuları, köylülere yardım ederek karda mahsur kalan at ve katırları güvenli şekilde köye ulaştırdı.

