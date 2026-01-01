Kaydet

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Bayırlı köyünde aniden rahatsızlanan hamile bir kadın için ekipler dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışı altında zamanla yarıştı. Bölgede etkili olan tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması sonucu adrese yönlendirilen ambulans yolda kalınca, devreye İl Özel İdaresi ekipleri girdi. İş makinesiyle karlı yolları aşarak köye ulaşan ekipler, rahatsızlanan kadını iş makinesinin kepçe kısmında güvenli bir şekilde taşıyarak yaklaşık 15 kilometre boyunca ilerledi. Zorlu parkurun ardından ana yolda bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen anne adayı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan anne ve bebeğinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, ekiplerin karla kaplı arazideki bu çabası bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

