Kaydet

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarılarının ardından Hatay'da etkili olan yoğun kar yağışı, Altınözü ilçesinde maddi hasara yol açan bir kazayı beraberinde getirdi. Mayadalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir zeytinyağı fabrikasının çatısı, üzerinde biriken kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda; fabrikanın bahçesinde park halinde bulunan traktör, kamyonet ve hafif ticari aracın devrilen çatının altında kaldığı görüldü. Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı engellerken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Özellikle hafif ticari aracın camlarının kırıldığı ve gövdesinde hasar oluştuğu tespit edilirken, fabrika yönetimi çöken enkazın kaldırılması için çalışma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası