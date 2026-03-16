Eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçın en tartışmalı anını yorumladı. 'beIN Trio' ekibi, kırmızı kart çıkan pozisyonu için net konuştu.

Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı hakem Yasin Kol yönetti.

17'nci dakikada Koita'nın VAR uyarısıyla kırmızı kart görmesi doğru karar mı?

Bülent Yıldırım: Maçın hakemi bunu görüp 'şiddetli hareket' olarak değerlendirse ve kırmızı kart verse bu kararı eleştiremem. Ancak asla VAR'ın (Video Yardımcı Hakem) devreye girmemesi gereken bir pozisyon olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Benim için de VAR müdahalesi yanlış. Oyuncu risk almış, iyi niyetli değil ama bu bir şiddetli hareket değil benim için de. Ben de 'Bu pozisyonda sarı kart çıksa daha iyi olur' derdim.

Deniz Çoban: Maçın gidişatını etkileyen bir pozisyon olduğu kesin. Hakem sahada kırmızı kart vermiş olsa 'Bana göre yanlış ama eleştirmem' derdim. Bunun bir sarı kart olması lazım. Acımasızlık, gaddarlık değil de 'sportmenlik dışı hareket' bana göre.

